Coronavirus, in Basilicata 965 nuovi positivi e tre morti

Altri tre morti e 965 nuovi positivi: sono due delle cifre più significative contenute nel bollettino della task force regionale sull'andamento della pandemia in Basilicata. Ieri sono stati esaminati 3.987 tamponi e si sono registrate 465 guarigioni.

Negli ospedali sono ricoverate 87 persone, tre delle quali sono curate in terapia intensiva. Sono state effettuate 457 vaccinazioni: «Sono 467.629 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento) - si legge - 440.305 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,6 per cento) e 346.964 (62,7 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza».