Covid, in Basilicata 388 nuove positività e altre due vittime. Ministro Speranza: «Cautela su pandemia»

POTENZA - Sono 388 i nuovi positivi in Basilicata, emersi dopo l’esame di 1.664 tamponi: lo ha reso noto la task force regionale nel suo bollettino sull'andamento della pandemia, che registra anche altri due morti. Negli ospedali sono ricoverate 89 persone, due delle quali sono curate in terapia intensiva. Altre 247 persone sono guarite.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, ieri ne sono state effettuate 655: intanto, «sono 467.554 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento), 439.920 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,5 per cento) e 344.891 (62,3 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza».

«La pandemia non è scomparsa, il virus continua a circolare. E’ una fase diversa, ma serve mantenere cautela». Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, a Potenza, a margine della tappa lucana del ciclo di incontri promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, «Italia Domani-Dialoghi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza».