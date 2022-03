Covid: in Puglia positività a 18%, altri 5.348 casi e 20 morti

BARI - Oggi in Puglia si registrano altri 5.348 casi di contagio da Coronavirus su 30.171 test (indice di positività sale al 18%) e 20 decessi (otto in più di ieri). I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 1.483, nella provincia Barletta-Andria-Trani 386, in quella di Brindisi 392, nel Foggiano 725, in provincia di Lecce 1.697 e nel Tarantino 628. Sono residenti fuori regione altri 21 contagiati mentre per ulteriori 16 casi la provincia di appartenenza non è nota. Delle 78.755 persone attualmente positive 542 sono ricoverate in area non critica e 28 in terapia intensiva.

«Gli ultimi dati rivelano il grande successo della campagna vaccinale, come dimostra la curva dell’incidenza della pandemia aggiornata a questa settimana, soprattutto nella fascia di età over 50: si riducono i ricoveri, si riducono anche le infezioni e praticamente quasi si azzerano o comunque si riducono moltissimo sia gli impegni rispetto alla terapia intensiva sia il rischio di mortalità». Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, partecipando da remoto al convegno organizzato a Bari in occasione della prima Giornata nazionale di educazione e prevenzione, con un intervento dal titolo «Prospettive per la sanità pubblica alla luce della pandemia Sars CoV-2».

«Il virus continua a mutare, ma grazie ai vaccini - ha detto Brusaferro - è la prima volta nella storia del mondo che con misure di sanità pubblica riusciamo a modellare una pandemia. Guardare i numeri di casi censiti nella prima ondata rispetto a quelli di quest’ultima con la variante Omicron, ci dà la dimensione di come sia evoluta la pandemia ma anche come la nostra capacità di gestione sia evoluta»