Covid in Puglia, - 2% occupazione posti letto in Intensiva. Calo dei contagi anche nelle carceri

BARI - Inizia a calare anche in Puglia la percentuale di occupazione dei posti letto da parte dei pazienti Covid. Secondo il monitoraggio Agenas, infatti, nelle terapie intensive, nelle ultime 48 ore si è passati dall’11% al 9% e la Puglia ora è in linea con la media nazionale. Per quanto riguarda, invece, i reparti di area non critica, Pneumologia e Malattie infettive, la percentuale di occupazione è passata dal 25% al 24%, ma resta sopra la media nazionale che è del 19%.

Cala ancora il numero dei contagi nelle carceri pugliesi, con 148 positivi al Covid tra detenuti e poliziotti nelle nove strutture penitenziarie della regione (rispetto ai 200 del 22 febbraio). Il focolaio più esteso resta quello di Taranto, con 47 positivi, 11 detenuti e 36 agenti. Sono i dati riportati nell’ultimo report del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che monitora la diffusione del virus nelle carceri di tutta Italia, aggiornato al 25 febbraio. In totale nelle nove carceri pugliesi i detenuti positivi sono 77 (rispetto ai 127 del 22) e i poliziotti contagiati 71. Nel dettaglio, a Trani si contano 29 positivi (26 detenuti e 3 poliziotti); a Foggia ci sono 17 casi (14 detenuti e 3 poliziotti); a Turi risultano contagiati 16 detenuti; a Lucera sono positivi 3 detenuti e 8 agenti; a Bari ci sono 10 casi (2 detenuti e 8 agenti); a Lecce si registrano 9 positivi (2 detenuti e 7 poliziotti); a Brindisi 6 agenti; a San Severo 3 detenuti.