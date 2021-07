Vaccini in Puglia, somministrate 4,2 mln di dosi

BARI - Sono 4.206.484 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.07 dal report del governo nazionale), il 94,3% di quelle ricevute, pari a 4.462.006, fa meglio solo la Lombardia. Secondo il report settimanale della struttura commissariale, i pugliesi over 60 non ancora vaccinati sono 82.425, di cui: 51.521 tra 60 e 69 anni; 23.257 tra 70 e 79 anni; e 7.647 gli over 80. La Puglia resta la regione con la migliore copertura vaccinale tra gli over 60.