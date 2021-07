Covid in Basilicata: dieci positivi su 309 tamponi esaminati

POTENZA - Dieci dei 309 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore in Basilicata sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale.

In regione sono 14 le persone ricoverate, nessuna delle quali è in terapia intensiva e non si registrano nuovi decessi, mentre 15 persone sono guarite ieri. Attualmente, i positivi in isolamento domiciliare sono 547.

Ieri sono state effettuate 6.536 vaccinazioni: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 325.658 (58,9 per cento), quelli che hanno avuto anche la seconda sono 200.318 (36,2 per cento).