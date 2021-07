Bari, consiglio comunale presenze come a scuola

Bari - Consiglio comunale on line, le opposizioni non ci stanno e disertano la seduta, ma d’ora in poi lo svolgimento della massima assise cittadina avverrà in modalità mista. In pratica chi riterrà potrà tornare ad occupare gli scranni dell’Aula Dalfino, gli altri potranno proseguire per via telematica. A rassicurarlo è il presidente del consiglio comunale Michelangelo Cavone, che prova a placare lo scontro in atto da almeno un paio di mesi.

«All’esito dell’ennesimo Consiglio convocato senza accordo e nonostante le reiterate richieste delle opposizioni tutte in merito alla necessità di tornare alle sedute in presenza, da maggioranza e sindaco non c’è stata alcuna apertura», affermano i consiglieri di minoranza, denunciando «pochi giorni di tempo per preparare emendamenti e mozioni, ma soprattutto l’ostinata volontà di sopprimere la diretta su Telebari e la possibilità del confronto in presenza».

«Ci spiace che le opposizioni non abbiano preso parte al Consiglio. Eppure tutta la documentazione utile è stata inviata con modalità e tempistiche indicate dalle regole», spiega Cavone, ribadendo che «la modalità telematica viene utilizzata solo ed esclusivamente per evitare una lunga permanenza di più persone nello stesso luogo chiuso». «Ma abbiamo sempre garantito l’assoluta trasparenza e partecipazione del pubblico. L’unica cosa che manca è la telecamera», dice ancora.

«Ci auguriamo che la prossima volta che le opposizioni vorranno concordare un’altra data per il consiglio scelgano di farlo nella conferenza dei capigruppo. Come abbiamo dimostrato più volte siamo disponibili al confronto e a condividere anche proposte e mozioni che possono essere utili alla comunità. La mancanza di confronto è sempre una sconfitta per tutti», conclude.