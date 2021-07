Terlizzi, musica dal vivo per chi si vaccina

Terlizzi - Un concerto nel centro vaccinale di Terlizzi. Il sindaco Ninni Gemmato: «La musica per dire grazie». Oggi, mercoledì 14 luglio, a partire dalle 16, nel Palachicoli, in via Cappella dei Chicoli, si terrà un concerto dell’Apulian Horn Quartet formato da allievi del Conservatorio di musica «Niccolò Piccinni» di Bari.

Il quartetto di corni, composto da Antonella Angione, Giuseppe Barione, Giuseppe Ricco e Francesco Ursi, diretto dal maestro Donato Semeraro, per la prima volta in Puglia suonerà all’interno della struttura durante una sessione vaccinale.

L’iniziativa, ospitata dal Comune grazie alla disponibilità del Conservatorio barese, prende spunto da un’idea di Francesco Barione, consigliere comunale delegato alle Politiche per la salute, per promuovere la cultura della prevenzione.

Il sindaco Ninni Gemmato promette che «sarà un importante momento di sensibilizzazione alla campagna vaccinale, ma anche un’espressione di gratitudine rivolta a tutti gli operatori impegnati all’interno del centro nell’ambito della campagna vaccinale anti Covid-19 coordinata dall’Asl Bari». In programma brani di Von Weber, Arlen, Bernstein, Mancini, Gershwin e Semeraro.