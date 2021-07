Vaccini in Puglia: somministrato il 92.7% delle dosi, quasi 87mila over 60 non sono ancora vaccinati

BARI - Sono 53.985 i pugliesi tra i 60 e i 69 anni che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino anti Covid, pari al 10,92% del totale. E’ quanto emerge dal report settimanale della struttura commissariale per l’emergenza Covid aggiornato al 9 luglio. Nella fascia 60-69 anni la Puglia ha, comunque, la migliore copertura rispetto alle altre regioni italiane. Tra 70 e 79 anni, invece, i non vaccinati sono 24.945, pari al 6,31% del totale, anche in questa fascia di età la Puglia ha la migliore copertura. Tra gli over 80, mancano all’appello 8.056 anziani, il 2,95% del totale, fanno meglio solo Veneto ed Emilia Romagna. Complessivamente, quindi, i pugliesi over 60 non ancora vaccinati contro il Covid sono 86.986. Tra il personale sanitario, sempre secondo i dati del report della struttura commissariale, risultano non essersi sottoposti alla vaccinazione 8.768 persone, il 6,26% del totale. Infine, per quanto riguarda il personale scolastico, sono 6.818 coloro che non hanno ricevuto nemmeno la prima dose, il 6,2% del totale. Sono 3.941.445 le dosi di vaccino somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17), il 92.7% di quelle ricevute, 4.251.576.