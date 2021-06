Vaccini in Puglia, Lopalco: «Agende chiuse per prenotazioni prime dosi»

BARI - «Per il momento abbiamo chiuso tutte le agende per le nuove prenotazioni in attesa di avere certezza sugli arrivi dei vaccini Pfizer a luglio». Lo ha detto all’ANSA l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, spiegando la circolare trasmessa ieri sera alle Asl, con la quale è stato dato l’input di garantire prioritariamente i richiami delle vaccinazioni anti Covid visto che il mese prossimo la Puglia riceverà circa 432mila dosi in meno rispetto a giugno. «Garantiremo - spiega ancora Lopalco - tutte le seconde dosi e le prime dosi a chi ha più di 50 anni. Nel corso del mese di luglio, appena sarà chiara la situazione delle consegne, riapriremo le prenotazioni».