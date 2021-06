Vaccini in Puglia, somministrato il 94,9% delle dosi, ma c'è carenza di Pfizer

BARI - Sono 3.225.253 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate fino ad oggi in Puglia, pari al 94,9% di quelle ricevute, che sono 3.399.214. La Puglia è terza nella classifica nazionale dopo Lombardia e Marche. L’Asl Bari ricorda "che, per esigenze di riprogrammazione delle sedute vaccinali, gli hub domani si fermeranno per una sola giornata, in attesa delle imminenti nuove forniture di vaccino» Pfizer. "Tutti gli appuntamenti previsti per domani - mercoledì 23 giugno - slittano dunque a giornate successive comprese fra il 24 e il 29 giugno», precisa l’Asl. L’azienda sanitaria ha attivato i canali di comunicazione a disposizione, compreso l'invio di sms ai cittadini con l’indicazione del nuovo appuntamento. In alternativa si può consultare la pagina del portale della Salute e il profilo social Facebook di Asl Bari.