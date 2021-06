Covid in Italia, 1.255 nuovi casi e 63 morti nelle ultime 24 ore

In Italia oggi, martedì 15 giugno 2021, si registrano 1.255 nuovi positivi e 63 morti per Covid. Ieri c’erano stati 2.079 nuovi casi e 88 morti. In totale sono stati effettuati 212.112 tamponi (ieri erano stati 217.610). Il tasso di positività è allo 0,59% rispetto all’ 1,14% delle precedenti 24 ore.