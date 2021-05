Vaccini in Puglia, usato il 95,9% dosi: arrivate altre 45mila. Boom nel Leccese con 400mila somministrazioni

BARI - Sono 2.133.835 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia pari al 95,9% di quelle consegnate dal Commissario nazionale che sono 2.225.755. La Puglia è quarta nella classifica nazionale, preceduta solo da Veneto, Marche e Lombardia. Oggi sono state consegnate 24.100 dosi di vaccino Moderna e 21.100 dosi Astrazeneca, complessivamente in giacenza ci sono circa 91mila dosi.

Sono 408.691 - di cui 276.618 prime dosi - le somministrazioni complessive di vaccino anti Covid nel territorio della Asl di Lecce. Oggi è stato coperto il 93.71% della popolazione over 80, l’89,24% della fascia 79-70, il 72,96% della fascia 69-60.

In corso il completamento della vaccinazione del personale scolastico: 15.991 su 19.332 operatori hanno già ricevuto la seconda dose. Sono 57.609 - di cui 40.621 prime dosi - i vaccini ricevuti da persone vulnerabili per patologia e 54.082 - di cui 37.882 prime dosi - quelle somministrate dai Medici di medicina generale.