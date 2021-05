Coronavirus in Puglia, 18 morti e 356 positivi su 8.415 test: positività al 4,3%. Prenotazioni per under60 con patologie

BARI - Su 8.415 test per l’infezione da Covid-19 eseguiti in Puglia sono stati registrati 365 casi positivi (tasso di positività 4,34%) e 18 decessi. I casi infetti sono così ripartiti: 92 in provincia di Bari, 65 in provincia di Brindisi, 38 nella provincia BAT, 56 in provincia di Foggia, 73 in provincia di Lecce, 40 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota.

I 18 decessi sono così registrati: 12 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 2 in provincia di Lecce.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.423.491 test. 208.578 sono i pazienti guariti. 33.147 sono i casi attualmente positivi. Le persone in isolamento domiciliare sono 32.156 mentre cala la pressione negli ospedali: sono 991 i pazienti ricoverati.

LA CAMPAGNA VACCINALE - Da domani, sabato 22 maggio alle ore 14.00, in Puglia potranno prenotare l’appuntamento per vaccinarsi contro il Covid anche le persone con meno di 60 anni con patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19. Il servizio, fa sapere la Regione, sarà attivo «per aiutare a completare la vaccinazione di questa categoria, già iniziata. Si può così attendere la chiamata del proprio medico di medicina generale o accedere al servizio di prenotazione su La Puglia ti vaccina». Sono 2.007.472 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17 dal report del Governo nazionale). Quelle consegnate sono 2.142.405, 93.7%, la Puglia è quinta nella classifica nazionale.