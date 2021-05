Vaccini, un terzo dei residenti in Puglia ha ricevuto prima dose, il 14,62% la seconda

BARI - Ad oggi in Puglia, su un totale di 1.985.625 dosi di vaccini Covid consegnate, ne sono state somministrate 1.883.294, il 94,8%, ponendo la regione al secondo posto in Italia dopo il Veneto. Nel dettaglio, sono 1.305.495 prime dosi e 577.799 seconde dosi. Un terzo dei pugliesi è stato vaccinato con almeno una dose, infatti la percentuale di copertura della popolazione complessiva è del 33,02%, mentre il 14,62% ha ricevuto anche la seconda dose. Nei magazzini restano poco più di 100 mila dosi, ma entro mercoledì dovrebbe esserci una nuova consegna da parte di Pfizer.

Delle 100 mila dosi a disposizione, 49 mila sono Astrazeneca ma vengono riservate per i richiami; circa 35 mila sono Pfizer; 11 mila Moderna e 7 mila J&J. Da oggi alle 14, inoltre, la campagna vaccinale si è allargata ulteriormente, coinvolgendo i cittadini della fascia d’età 40-49 anni. In particolare hanno potuto prenotare i nati tra il 1970 e il 1973 e già in 14.324 lo hanno fatto