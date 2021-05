Covid in Italia, 3.455 casi e 140 morti nelle ultime 24 ore

In Italia oggi, lunedì 17 maggio 2021, si registrano 3.455 nuovi positivi (dato più basso dal 6 ottobre 2020) e 140 morti. Ieri c’erano stati 5.753 nuovi casi e 93 morti. In totale sono stati effettuati 118.924 tamponi (ieri erano stati 202.573). Il tasso di positività è al 2,9%, rispetto al 2,8 per cento di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 322.891 (-5.991). Il bilancio delle vittime ammonta a 124.296 (+140). I guariti invece sono 3.715.389 (+9.305) per un totale di 4.162.576 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 12.024 (-110) persone sono ricoverate in ospedale, 1.754 (-25) necessitano di trattamento in terapia intensiva, mentre 309.113 sono in isolamento domiciliare.