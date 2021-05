Covid in Italia, 8.085 nuovi casi e 201 morti nelle ultime 24 ore

In Italia oggi, giovedì 13 maggio 2021, si registrano 8.085 nuovi positivi e 201 morti. Ieri c’erano stati 7.852 nuovi casi e 262 morti. In totale sono stati effettuati 287.026 tamponi (ieri erano stati 306.744). Il tasso di positività è al 2,8%, rispetto al 2,5% di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 346.008 (-6.414). Il bilancio delle vittime ammonta a 123.745 (+201). I guariti invece sono 3.669.407 (+ 14.295) per un totale di 4.139.160 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 13.608 persone sono ricoverate in ospedale, 1.893 necessitano di trattamento in terapia intensiva, mentre 330.507 sono in isolamento domiciliare.