Coronavirus Puglia, su 10932 tamponi 615 nuovi positivi (5,6%). Aumentano i morti: 36 in un giorno

BARI - Continua l'emergenza coronavirus in Puglia: oggi 12 maggio sono stati registrati 10932 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 615 casi positivi: 209 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 79 nella provincia BAT, 37 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 130 in provincia di Taranto, 7 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Il tasso di positività si attesta attorno al 5,6%.

Sono stati registrati 36 decessi: 22 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BT, 4 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.344.907 test. Mentre 196.496 sono i pazienti guariti e 41.549 sono i casi attualmente positivi. Di questi 40.073 sono in isolamento domiciliare mentre 1.476 sono le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere pugliesi.