Covid in Italia, 10.585 nuovi casi e 267 morti nelle ultime 24 ore

Sono 10.585 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri sono stati +9.116). Sale così ad almeno 4.070.400 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia.

I decessi odierni sono 267 (ieri sono stati +305), per un totale di 122.005 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.541.266 e 17.072 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +18.447). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 407.129, pari a -6.760* rispetto a ieri (-9.669 il giorno prima), in calo dal 6 aprile con l’unica eccezione del 2 maggio.

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 327.169, ovvero 11.663 in più rispetto a ieri quando erano stati 315.506. Mentre il tasso di positività è 3,2% (l’approssimazione di 3,23%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti, più di 3 sono risultati positivi; ieri era 2,9%