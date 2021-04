Covid in Puglia, oltre duemila adesioni inviate da volontari per campagna vaccini

BARI - Sono oltre duemila le adesioni inviate alla Protezione civile pugliese per contribuire da volontari alla campagna vaccinale anti Covid.

Tra queste ci sono anche 63 medici, 60 infermieri, 19 assistenti sanitari, 117 Oss e 674 personale vario che ha deciso di dare il proprio contributo e accogliendo l’appello della Protezione civile. Tutti saranno ricontattati dalla Sala operativa per le successive pratiche.

I volontari presteranno servizio su tutto il territorio regionale, con l’obiettivo di ampliare la platea di vaccinatori e aumentare le capacità di somministrazione di vaccini. Ai nuovi volontari sarà garantita la copertura assicurativa.

«Si tratta - spiega il dirigente Mario Lerario - di un risultato ottimo, che conferma come il volontariato anche per la specifica campagna Covid sia una delle spine dorsali del sistema di Protezione civile, che continua ad essere impegnata in tutte le sue articolazioni e associazioni senza interruzione nella campagna vaccinale, al fianco dei sindaci pugliesi, di tutte le istituzioni e del personale medico-sanitario».