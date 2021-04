Covid in Italia, 12.694 nuovi casi e 251 morti nelle ultime 24 ore

In Italia oggi, domenica 18 aprile 2021, si registrano 12.694 nuovi positivi e 251 morti. Ieri c’erano stati 15.370 nuovi casi e 310 morti. In totale sono stati effettuati 230.116 tamponi (ieri erano stati 331.734). L’indice di positività è al 5,51%, rispetto al 4,6 per cento di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 504.611 (-697). Il bilancio delle vittime ammonta a 116.927 (+251). I guariti invece sono 3.248.593 (+13.134), per un totale di 3.870.131 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 23.648 (-452) sono ricoverati in ospedale, 3.311 (-29) necessitano di terapia intensiva, mentre 477.652 si trovano in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di casi è la Lombardia con 1.782 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 1.700 e dalla Puglia con 1.278 nuovi casi.