Coronavirus in Italia, 13.447 nuovi casi e 476 morti nelle ultime 24 ore

In Italia oggi, martedì 13 aprile 2021, si registrano 13.447 nuovi positivi e 476 morti. Ieri c’erano stati 9.789 nuovi casi e 358 morti. In totale sono stati effettuati 304.990 tamponi (ieri erano stati 190.635). L’indice di positività è al 4,4%, rispetto al 5,1 per cento di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 519.220 (-5.197). Il bilancio delle vittime ammonta a 115.088 (+476). I guariti invece sono 3.158.725 (+18.160), per un totale di 3.793.033 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 26.952 (-377) sono ricoverati in ospedale, 3.526 (-67) necessitano di terapia intensiva, mentre 488.742 si trovano in isolamento domiciliare.