Coronavirus Italia, 17.657 nuovi casi e 344 morti nelle ultime 24 ore

In Italia oggi, sabato 10 aprile 2021, si registrano 17.657 nuovi positivi e 344 morti. Ieri c’erano stati 18.938 nuovi casi e 718 morti. In totale sono stati effettuati 320.892 tamponi (ieri erano stati 362.973). Il tasso di positività è al 5,47%.

Le persone attualmente positive al Covid sono 533.085 (-3.276). Il bilancio delle vittime ammonta a 113.923 (+344). I guariti invece sono 3.107.069, per un totale di 3.754.077 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 27.654 (-492) sono ricoverati in ospedale, 3.588 necessitano di terapia intensiva (con 186 ingressi giornalieri), mentre 501.843 si trovano in isolamento domiciliare.