Vaccini in Puglia, continua la campagna: 638mila i vaccinati

BARI - Le vaccinazioni effettuate sino ad oggi in Puglia sono 638.976. Il dato è aggiornato alle ore 15.30. Sono state programmate dalla Asl Bari 7mila somministrazioni di vaccino per le due giornate del 4 e 5 aprile, dedicate alla vaccinazione dei caregivers e dei familiari conviventi maggiorenni di disabili gravi under 16, nati dal 1 gennaio 2005 in poi. Quindici gli hub vaccinali predisposti in tutto il territorio provinciale di Bari. Proseguono intanto le vaccinazioni a cura dei medici di medicina generale sia nel proprio studio che a domicilio riforniti di oltre 3mila dosi di Moderna.

A partire da martedì saranno programmate altre consegne sulla base della attuale fornitura di vaccino pari a 9.100 dosi. Al Policlinico di Bari oggi sono stati vaccinati 600 caregiver di pazienti under 16 oncoematologici e di persone che hanno subito un trapianto. Le attività andate avanti per tutta la giornata sono state organizzate in 23 differenti ambulatori. Per quanto riguarda l'Asl Lecce, è entrato in funzione questa mattina l’hub vaccinale collocato all’interno della caserma Zappalà, 8 postazioni per la somministrazione dei vaccini in 400 metri quadrati che dal 12 aprile sarà uno dei centri vaccinali di riferimento per la città capoluogo.