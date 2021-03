Covid 19 in Puglia, sono 500mila le dosi di vaccino somministrate

BARI - Sono quasi 500mila i vaccini anti Covid somministrati in Puglia, secondo il report del ministero della Salute aggiornato alle 15.30 di oggi. Per la precisione, le dosi utilizzate sono 499.792 rispetto alle 581.545 a disposizione, pari all’85,9%. Gli over 80 vaccinati sono 139.513, tra il personale scolastico invece sono state eseguite 84.790 inoculazioni.