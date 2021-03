Covid in Italia, 24.036 casi e 297 morti nelle ultime 24 ore

Secondo il bollettino di oggi, venerdì 5 marzo, sul Covid in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 24.036 i nuovi casi, contro i 22.865 di ieri, e 297 i morti (ieri erano stati 339) a fronte di 378.463 tamponi processati, con un tasso di positività del 6,35 per cento.

Le persone attualmente positive al Covid sono 456.470 (+10.031). Il bilancio delle vittime ammonta a 99.271 (+297). I guariti invece sono 2.467.388 (+13.682), per un totale di 3.023.129 casi (+24.036): questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 20.374 sono ricoverati in ospedale, 2.525 necessitano di terapia intensiva, mentre 433.571 si trovano in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di casi è la Lombardia con 5.210 nuovi contagi, seguita dall’Emilia Romagna con 3.246 nuovi casi e dalla Campania con 2.842 nuovi casi.