Covid, dilemma per la Basilicata: sarà zona gialla o arancione?

POTENZA - - Ancora zona gialla o un ritorno in zona arancione? Sono ore di attesa per la Basilicata, dove gli ultimi giorni hanno fatto registrare un aumento, non eccessivo ma costante, dei contagi di coronavirus, con la scoperta anche di quattro casi di variante inglese. Domani arriverà la decisione del Ministero della Salute, che comunicherà anche l'aggiornamento dell’Rt: venerdì scorso quello lucano era 1,2, quindi già da zona arancione. Al tempo stesso, va detto che in Basilicata la pressione ospedaliera continua ad essere ben al di sotto della soglia d’allerta, sia per le terapie intensive sia per la cosiddetta aria non critica.

Nel frattempo, oggi la Fondazione Gimbe ha reso noto che nella settimana dal 10 al 16 febbraio, in Basilicata «risultano in peggioramento» i dati che riguardano i «casi attualmente positivi per 100 mila abitanti», l’incremento percentuale dei casi e il dato sulle «persone testate per 100 mila abitanti». In relazione ai casi attualmente positivi per 100 mila abitanti, il dato della Basilicata è 625, l’incremento dei casi è al 4,2 per cento e la persone testate per 100 mila abitanti sono 602.

I numeri lucani della pandemia. Ieri sono stati analizzati 1.262 tamponi molecolari: 113 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 109 appartengono a residenti in regione. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi, con il totale delle vittime lucane fermo a 347. Sono 79 (come ieri) le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali sei (una in meno di ieri) in terapia intensiva, quattro al San Carlo di Potenza e due al Madonna delle Grazie di Matera. Con 88 guarigioni registrate nelle ultime 24 ore, il numero dei lucani attualmente positivi è di 3.253 (3.174 in isolamento domiciliare). In totale i guariti lucani sono 10.541.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, va sottolineato che è aumentato il numero delle dosi consegnate alla Basilicata: ora sono 38.205, di queste finora ne sono state somministrate 27.099 (il 70,9 per cento).