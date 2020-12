Covid in Puglia, calano i contagi (915) e la percentuale sui tamponi (10%): 23 decessi

Primo giorno di tregua in Puglia dopo una serie di giornate con picchi e percentuali pari al doppio della media nazionale. Oggi, il bollettino della Regione sul Covid registra 915 casi su 9.646 tamponi pari a meno del 10%. Numeri che corrispondono anche al calo dei ricoveri, sia ordinari che si intensiva, anche se i decessi mantengono una media stabile: oggi 23.

Dei 915 casi positivi delle ultime 24 ore, 215 sono in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 157 nella provincia BAT, 119 in provincia di Foggia, 85 in provincia di Lecce, 290 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 12 casi di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti.

Per quanto riguarda le vittime (23) 8 sono in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

I pazienti ricoverati sono 1802, più o meno invariati rispetto a ieri, idem quelli di terapia intensiva che in questi ultimi giorni sono andati al di sotto dei 200 (dopo i 227 di qualche giorno fa). I pazienti guariti sono saliti a 17.186, mentre sono 47.312 i casi attualmente positivi.

In Puglia, come si ricorderà, che da domenica scorsa è retrocessa in zona gialla, il governatore è stato costretto ieri a firmare una ordinanza che ripristina la zona arancione per 20 comuni delle provincia di Foggia, Bat e Bari. Una decisione che ha fatto insorgere soprattutto i ristoratori che avevano riorganizzato le loro attività in funzione della zona gialla che consente l'apertura dei locali sino alle 18 con la possibilità di consumo al tavolo, quindi di far pranzare le persone sia pure in sicurezza.