Giovinazzo, docenti positivi: sindaco chiude scuola dell'infanzia

Il sindaco di Giovinazzo, in provincia di Bari, Tommaso Depalma, ha deciso di chiudere da oggi e sino all’8 dicembre la scuola dell’infanzia San Tommaso perché «purtroppo ci sono docenti positivi» al Covid-19 e «non possiamo rischiare che si sviluppi un focolaio». Sempre oggi, invece, è stata riaperta la scuola media Marconi, dopo un periodo di chiusura per contagi di coronavirus. «Chiudo questo aggiornamento - conclude il sindaco - invitando quanti sono guariti a valutare la possibilità della donazione del plasma. Una buona azione che può aiutare chi oggi è in difficoltà».