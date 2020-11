Coronavirus Italia, 28.352 nuovi casi e 827 morti nelle ultime 24 ore

In leggero calo la curva epidemica in Italia: 28.352 casi oggi, contro i 29.003 di ieri, con 222.803 tamponi, circa 10mila in meno di ieri, secondo il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. La percentuale positivi-tamponi, ieri al 12,4 per cento, torna a salire al 12,7 per cento, ma va sottolineato che rispetto a venerdì scorso i nuovi casi sono circa 9mila in meno.

Le persone attualmente positive al Covid sono 787.893 (-7952), i morti 53.677 (+827) e 696.647 i guariti (+35.467), per un totale di 1.538.217 casi (+28.352): questi i dati completi. Dei 787.893 attualmente positivi, 33.684 (–354) sono ricoverati in ospedale, 3782 (-64) necessitano di terapia intensiva, mentre 750.427 (-7.534) si trovano in isolamento domiciliare.