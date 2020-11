Roseto Valfortore, sindaca positivi al Coronavirus

FOGGIA - La sindaca di Roseto Valfortore (Foggia), Lucilla Parisi, è risultata positiva al Covid 19. È stata lei stessa ad annunciare la sua positività con un video messaggio sulla pagina facebook del piccolo comune foggiano.

«Ho fatto il tampone per scrupolo - ha detto la sindaca - non avendo sintomi né essendo stata in contatto con persone positive. L’ho fatto anche per tutelare chi mi sta vicino». "Sono rammaricata - aggiunge - per la situazione che tutti stiamo vivendo in questa piccola comunità. Non ho sintomi gravi e continuerò a lavorare da casa». Proprio nel piccolo comune i positivi al Covid sono 40 di cui 20 ospiti della residenza per anziani del paese.