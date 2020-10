Covid 19 in Puglia, l'appello dei medici: «Cittadini aiutino Asl con autotracciamento»

BARI - «In un momento in cui il sistema di contact tracing dei Dipartimenti è in affanno, è necessario che i cittadini supportino il sistema sanitario con l'autotracciamento": è l’appello lanciato oggi da Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), di fronte alla crescita dei numeri del contagio da Covid-19.

«In questa fase - spiega - il sistema di contact tracing ufficiale fatica a stare dietro al crescente numero di segnalazioni, per cui in molti casi è più veloce il tracciamento operato da ogni singolo cittadino, informando tutti coloro con cui è venuto in stretto contatto nei 14 giorni precedenti. La pandemia deve essere combattuta in primo luogo con l'informazione e la responsabilità di ogni singolo cittadino. Come medico chiedo quindi a tutti di aiutarci a contenere il diffondersi del contagio non vivendo un’eventuale positività come uno stigma, ma attivandosi affinché la propria rete sociale si possa proteggere. Se siete entrati in contatto stretto con una persona positiva al Covid-19, mettetevi subito in quarantena e attendete le indicazioni della Asl o del medico di famiglia», conclude Anelli.