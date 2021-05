La Puglia è ancora il set di Cops: primo ciak a Nardò

C'è grande fermento a Nardò e dintorni a poche ore dai primi ciak della seconda stagione della miniserie «Cops-Una banda di poliziotti». Le riprese della commedia poliziesca (un sottogenere originale probabilmente destinato a evolversi nei prossimi anni) cominceranno lunedì o martedì nel centro cittadino e si protrarranno fino al 10 luglio.

Location vincente non si cambia: è questo il mantra implicito della produzione Banijay Italia-Sky Cinema che da qualche giorno è approdata nella comunità neretina, dove a quanto pare si è sentita accolta e anzi coccolata dall’ospitalità tipica salentina già in occasione della prima serie, andata in onda a dicembre scorso (due puntate) sul canale satellitare Sky Cinema Uno.

Ispirato al film «Kops» girato nel 2003 dal regista svedese di origine libanese Josef Fares, il format ruota attorno al commissariato della immaginaria cittadina Apulia, a rischio chiusura perché la criminalità locale è stata eradicata ormai da decenni: ecco perché gli improbabili agenti - guidati dal demenziale vicequestore Cinardi-Claudio Bisio - inscenano reati finti, aggrovigliandosi poi in guai dai quali sarà difficile tirarsi fuori.

La produzione gode del contributo economico della Apulia Film Commission, l’agenzia della Regione che istituzionalmente sostiene i progetti cine-tv che valorizzano e promuovono il territorio. Il regista di «Cops 2» è il riconfermato Luca Miniero, ormai di casa in Puglia dopo avere diretto la felicissima fiction poliziesca in salsa barese «Le indagini di Lolita Lobosco» prossima anch’essa alla seconda serie.

In «Cops 2» sfileranno in passerella alcuni dei più prestigiosi luoghi di Nardò: piazza Salandra con la inconfondibile guglia dell’Immacolata; il palazzo della ex Pretura, edificato nel XVIII secolo, che sarà «trasformato» nel commissariato; l’ex Circolo cittadino, sempre in piazza Salandra; la sala convegni del Chiostro dei Carmelitani, in corso Vittorio Emanuele; alcuni uffici nel Palazzo Personè-Castello Acquaviva d’Aragona (già set collaudato di altri film); l’area parcheggi di via Falcone

Il Comune di Nardò, guidato dal sindaco Giuseppe Mellone, nel concedere il patrocinio, ha messo a disposizione del cast tecnico, a titolo gratuito, alcuni spazi utili alla logistica situati presso il castello Acquaviva oltre ad altri locali, arredi e suppellettili di proprietà municipale. L’altro ieri, giovedì, in uno di questi locali, si è tenuta la prova costume per le comparse e i ruoli cosiddetti «minori». Tra questi ultimi, almeno tre facce ormai conosciute al pubblico delle fiction e del cinema: Fernando Assanti, storica comparsa neretina, presente praticamente in tutti i film girati in città, che anni fa realizzò persino un calendario con foto di se stesso in compagnia di celebri attori venuti a girare in zona; il barese Nicola Gravina, che secondo i bene informati stavolta indosserà i panni di un arzillo vecchietto, compagno della nonna di uno dei poliziotti; Francesco Longo, il giovane attore di Sannicandro di Bari che nel film tv «Volare» del 2013 impersonava Frasulino, il carattere del paesano un po’ svanito il cui abbraccio resterà per sempre cucito sul cuore di Domenico Modugno-Beppe Fiorello.

Altre riprese di «Cops 2» saranno realizzate, tra l’altro, nella vicina Neviano. È la sindaca del piccolo centro, Fiorella Mastria, a ricordare, in un post su Facebook, le modalità di selezione delle figurazioni. Per candidarsi bisogna essere maggiorenni e non essere dipendenti pubblici, e inoltre essere disponibili per l'intera giornata. Il compenso giornaliero è di 86 euro lordi. Per partecipare alle selezioni occorre inviare una foto in primo piano e una a figura intera, con le proprie generalità e il recapito telefonico, a: castingpuglia21@gmail.com. C’è da aspettarsi una nutrita serie di autocandidature.

Come prevedono i protocolli anti-Covid, tutti i componenti del cast saranno sottoposti a tamponi periodici.

L’amministrazione comunale neretina ha anche fornito alla produzione le proprie biciclette e metterà a disposizione gli uomini della Polizia locale in base alle esigenze tecniche che di volta in volta si presenteranno.

Tra i protagonisti, oltre a Claudio Bisio, Stefania Rocca, Francesco Mandelli, Giulia Bevilacqua, Dino Abbrescia (nei panni del cattivo «zu Tore»), Pietro Sermonti, Giovanni Esposito (l’attore campano che ne «I bastardi di Pizzofalcone» interpretava il frate serial killer degli anziani), Guglielmo Poggi e Tullio Solenghi. A Nardò li attendono tutti a braccia aperte.