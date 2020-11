Festival Torino, vince 38esima edizione il film su Pascali «made in Puglia»

PINO, il film di Walter Fasano in concorso nella sezione Italiana.doc della 38/a edizione del Torino Film Festival, è stato premiato come Miglior Film». «Investiamo sui talenti pugliesi e i risultati non tardano ad arrivare, commenta Simonetta Dellomonaco, presidente di Apulia Film Commission."Pino Pascali è stato un grande artista pugliese di fama internazionale e Fasano si è posto in stretto dialogo con la sua magia». Il Torino Film Festival è stato vinto dall’iraniano 'Botox'.

Questa la motivazione del premio conferito dalla giuria a 'Pinò, che si è aggiudicato la sezione Italiana.doc «per la capacità di tradurre un lavoro su commissione in un’esplorazione creativa libera e personale. Coniugando il ritorno al luogo d’origine con il paradosso, l’anticonformismo, il gesto vulcanico di Pascali, il film trasporta lo spettatore in una dimensione in cui materiali d’archivio, parole e suoni sono presenze vive che aprono un dialogo tra artista e cineasta."

"È una grande soddisfazione per la Fondazione», sottolinea la direttrice della Fondazione Pino Pascali, Rosalba Branà: «Walter Fasano ci ha restituito un Pino Pascali più vivo che mai. Il film segna una svolta importante nella cinematografia che racconta gli artisti. Da questo momento si può andare solo in avanti», "Aver potuto raccontare un artista straordinario come Pino Pascali è stato un privilegio», è il commento del regista Walter Fasano.

«A Walter Fasano e a tutto il suo gruppo di lavoro vanno i miei complimenti e i miei ringraziamenti», commenta Massimo Bray, assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Puglia: «È un obiettivo importante per l’immagine della Puglia - aggiunge - riconoscimento delle straordinarie professionalità che abbiamo e che dobbiamo in ogni modo valorizzare».