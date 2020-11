«Whatsanna»: le emozioni e l'energia dell'adolescenza nella nuova serie con Cloe Romagnoli e Carolina Di Domenico

Sarà in onda da lunedì 30 novembre alle 19.10 su DeAKids (dal lunedì al venerdì, canale 601 di Sky) "Whatsanna", nuova sitcom in cui la giovanissima Cloe Romagnoli torna a vestire i panni dell'adolescente Anna, dopo l'enorme successo di "New School", la serie dei record esportata a livello internazionale, ora da BBC Studios. In Whatsanna accanto a Cloe ci sono nuovi personaggi, tra cui una stralunata mamma, interpretata da Carolina Di Domenico. La serie è disponibile anche su Sky On Demand e Sky Kids.

In Whatsanna Cloe Romagnoli, già amatissima dal pubblico per i suoi ruoli in “Braccialetti Rossi”, “Maltese – il romanzo del commissario” e “La Befana vien di notte”, interpreta il ruolo dell'adolescente Anna che ha come obiettivo quello di guadagnare qualche soldo, e decide di mettere in affitto la sua camera da letto. I guai, però, sono dietro l'angolo: il posto letto viene occupato da amici, nemici, studenti della McGaffin, parenti fastidiosi, l’amica Vivien che vuole aprire l’ennesimo salone di bellezza, il compagno di scuola Rudy costantemente in visita!

«Vorrei averla io una stanza grande come quella di Anna - ha dichiarato Cloe in un incontro virtuale con la stampa per presentare il progetto - È stata una bella esperienza girare "Whatsanna", diversa da quello a cui sono abituata. Nella sitcom si deve esagerare, a volte ero in imbarazzo perché sono una ragazza normale, frequento la scuola pubblica, non mi piace sentirmi diversa. Però effettivamente questo modo di recitare fa divertire il pubblico».

Set che è stato uno dei primi a ripartire - come ci tiene a ribadire Massimo Bruno, direttore dei canali DeAKids e DeAJunior - quando ancora non c'erano protocolli ben definiti. «E cade in un momento particolare - aggiunge - in cui tutti i ragazzi vivono molto l'ambiente domestico, la cameretta, eppure la loro creatività non si ferma. Noi italiani ci confermiamo vincenti nel raccontare le emozioni». Stati d'animo che nella serie vengono rappresentati dal cervello di Anna che, con i suoi tre alter ego, Anna Razionale (la parte più scientifica), Anna Emotiva (che ragiona solo con il cuore) e Anna Ribelle (la parte ribelle che tutte le teenager hanno), elaborerà costantemente strategie più o meno efficaci per uscire dai guai, con riflessioni visualizzate in una interfaccia grafica in stile Whatsapp.

Carolina Di Domenico, infine, sarà la strampalata mamma di Anna: «Un personaggio lontanissimo dalla mia realtà di madre - ammette l'attrice, conduttrice e speaker radiofonica - a casa con i miei figli sono piuttosto rigida, ci sono regole ferree. Però mi è piaciuto mettermi in gioco, spingere sulla gestualità e la vocalità, come richiesto dal format, anche perché la recitazione l'avevo un po' accantonata nella mia vita professionale. Ero la più "anziana" sul set, ed è stato divertente anche vedere le altre mamme che attendevano la fine delle riprese: potremmo realizzare uno spin-off su di loro!»