«Thin blue Lie»: dal Salento a Londra la campagna di crowdfunding per finanziare il corto

Si chiama 'Thin blue lie', è un gioco di parole sul detto inglese 'Thin blue Line', in riferimento alla polizia che come 'sottile linea metaforica' mantiene le società dal discendere nel caos, ed è anche il titolo del cortometraggio di prossima uscita del salentino Davide Cantelmo, che vive e studia a Londra. Lo stesso regista e coautore del progetto ha lanciato la campagna di crowdfunding per metterlo in piedi (per contribuire, questo è il link), dal momento che il casting è stato completato, la sceneggiatura è in via di rifinitura, e a breve ci saranno le conferme delle location.

Un modo per sostenere un progetto che parla salentino: insieme a Davide, infatti, nel team ci sono anche i leccesi Gino Semeraro, compositore, chitarrista e produttore, e Lucrezia Cantelmo, fotografa.

SINOSSI DEL CORTO:

Dopo aver esposto la corruzione di un suo superiore, una giovane detective, Jolene Pratt, viene trasferita in una cittadina nel bel mezzo della campagna inglese. Il nuovo dipartimento non prende bene l’arrivo della nuova recluta, tranne David, che ha

recentemente subito la perdita del suo precedente partner, nonché migliore amico. Quando i due accidentalmente scoprono dell’esistenza di un dipinto dimenticato in una chiesa abbandonata della cittadina, Jojo – vulnerabile e abbattuta dalla sua posizione in polizia – propone di vendere il dipinto al mercato nero e dividere il guadagno. Quando David si rifiuta di partecipare, Jojo tenta di ricattarlo, minacciando di avere prove del suo coinvolgimento nella morte dell’ex-partner.

David, che cercava davvero di lasciarsi i rumours sulla morte dell’amico alle spalle, sfrutta un momento di distrazione di Jojo per pugnalarla al collo con una siringa vuota. Mentre lascia il luogo del delitto, il dipinto siede nel sedile posteriore della sua macchina.