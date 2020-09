Il ring stende i pregiudizi: ciak a Bari per «Upside Down» di Luca Tornatore

Prendere la vita a pugni per superare i propri limiti e i pregiudizi altrui: è Upside Down, il film diretto dal romano Luca Tornatore (nessuna parentela con il più celebre premio Oscar), in lavorazione in un luogo storico di Bari, lo Stadio della Vittoria, precisamente la Palestra Portoghese.

Qui, nello spazio gestito dal maestro Antonio Portoghese, da due settimane il noto attore Gabriele Di Bello, 25enne di Tivoli con la sindrome di Down, è il protagonista della trama cinematografica ispirata alla storia vera di Garrett Holeve, il giovane statunitense affetto da sindrome di Down e artrite reumatoide che trova nella disciplina delle Arti marziali miste (Maa) la scommessa vincente della propria esistenza.

Arrivando al glorioso stadio intorno alle 13, i tir di Cinecittà e i gazebo del catering denunciano la presenza del set. Nella palestra si sta registrando, silenzio per favore. Fuori, seduto ai tavolini, l’attore barese Matteo Pedone, che intepreta il ruolo dello sponsor, dopo i primi ciak è in pausa.

Upside Down racconta la storia di Paolo (Di Bello), che un giorno per caso assiste a un allenamento di fit boxe. Con i guantoni è amore a prima vista, al punto che diventerà pugile dilettante. Il match finale sarà registrato nella piazza di Torre a Mare, ai piedi della antica Torre Pelosa, nelle serate di lunedì 28 e martedì 29 settembre: lì Antonio Portoghese trasporterà e monterà il ring e Pietro Manigrasso, organizzatore delle scene di massa, gestirà le comparse del «pubblico». Un’altra parte della storia sarà ambientata sulla neve della Valle d’Aosta, dove la produzione si sposterà a dicembre.

Gabriele Di Bello è già conosciuto al grande pubblico televisivo per avere interpretato su Raiuno, lo scorso dicembre, la fiction Ognuno è perfetto. In Upside Down i suoi genitori sono Donatella Finocchiaro e Fabio Troiano (famoso per il ruolo di Manolo in Cado dalle nubi con Zalone), mentre l’allenatore ha il volto di Antonio Zavatteri e l’ex «secondo» ha le meravigliose rughe di Paolo Graziosi. Tra l’altro nel lungometraggio recitano alcuni attori baresi, come il già citato Pedone e Dario Diana nel ruolo del fruttivendolo.

Prodotto da Rai Cinema, Ministero dello spettacolo, Regioni Puglia e Valle d’Aosta attraverso le Film Commission (la nostra Afc ha investito 180mila euro) con la partecipazione dello stesso Luca Tornatore, il film è destinato al grande schermo. Ha un budget di 1,2 milioni: è un «low cost»

Arriva lo stop. Regista, attori e tecnici pranzano sotto i gazebo. Luca Tornatore, longilineo, in t-shirt verde, gusta un’insalata accanto alla compagna Roberta Corrirossi, direttrice di casting: «Io - rivela - ho praticato la boxe da ragazzo. Credo molto in questo progetto e Gabriele è semplicemente perfetto». Anche per Zavatteri il ring è un luogo familiare: «Io invece facevo Muay Thai», racconta l’artista che ha lavorato con Verdone in Benedetta follia.