Un set con Checco Zalone tra i sogni di Helen Mirren

Con un amorino di gioielleria abruzzese appuntato sul cuore e gli occhi lucidi di emozione, il premio Oscar Helen Mirren (Premio alla Carriera) ha illuminato la serata finale, al teatro Monumento D’Annunzio di Pescara, della 47ma edizione dei Premi Internazionali Flaiano, dedicata a Vittorio Gassman (Premio Flaiano nel 1994).

«È stato il film L’avventura con Monica Vitti (regia di Michelangelo Antonioni) a farmi scoprire la bellezza combinata del cinema e della lingua italiana - ha detto Mirren leggendo un discorso in italiano - ho poi approfondito con i registi Visconti, Scola, Leone e tra questi gli amici Virzì e Brass e Anna Magnani è stata la mia più grande ispirazione come attrice».

Rapita dal senso della comunità abruzzese e dalla buona cucina, Mirren ha dedicato un pensiero alla Puglia, sua terra d’adozione: «Adoro Checco Zalone e spero mi chieda di fare un film con lui». L’attrice premio Oscar ha rilanciato l’allarme xylella, la malattia degenerativa che ha colpito gli ulivi. «In Salento io sono contadina», ha concluso con fierezza Helen Mirren, che da anni ha acquistato col marito, il regista Taylor Hackford, una masseria cinquecentesca a Tiggiano, in provincia di Lecce, salutando gli amici pugliesi con la semplice maestà dell’immensa attrice. Da sempre innamorata del Salento, la Mirren ha sempre affermato di considerarlo «una terra meravigliosa: ci sono molte ragioni per restarci, come il suo cibo ma soprattutto la sua gente».

Serata ricchissima di star e nomi del teatro, cinema, giornalismo a ricevere il Pegaso d’oro, tutti con un ringraziamento a Ennio Flaiano per l’eredità lasciata al pensiero contemporaneo. «Il Premio Flaiano 2020 è stata una scommessa vinta da tutti per far ripartire la cultura in Italia», ha detto la presidente del Premio, Carla Tiboni. A lei si è unito l’appello corale per le migliaia di lavoratori dello spettacolo fermi da tre mesi, «ancora poco considerati dai provvedimenti del governo», hanno detto gli artisti premiati.