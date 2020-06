Bari, il grido d’allarme degli allestitori

BARI - Si dice che il minimo battito d’ali di una farfalla sia in grado di provocare un uragano dall’altra parte del mondo. Ora che l’uragano è in mezzo mondo e che in Italia ha creato un vuoto enorme, gli effetti non tardano a farsi sentire. Un grido d’allarme che sta circolando in questi giorni da Nord a Sud è quello di tanti architetti e allestitori fieristici e congressuali: senza interventi a fondo perduto, sono a rischio 120mila posti di lavoro.

C’è un comitato nato da poco, un gruppo dal nome «Allestitori si nasce» che denuncia una crisi contro la quale serve agire subito.

«Un settore che vale 2 miliardi di fatturato, con oltre 120mila addetti diretti e indiretti, che nel 2020 registrerà un calo del fatturato stimato nell’ordine dell’80%. E questo senza avere alcuna prospettiva sul 2021», si legge nella nota.

Tra i tanti portavoce, il barese Mario Gambacorta, la cui azienda - fondata a Bari nel 1999 e trasferitasi a Milano nel 2008, è una grande realtà di allestimenti congressuali e fieristici, una delle tante di una categoria di professionisti che pagano lo scotto della pandemia e chiedono nuove occasioni. «La nostra - spiega Gambacorta - è una attività artigianale multidisciplinare di antica tradizione, e molto spesso di eccellenza, che si pone al servizio della “comunicazione d’impresa” per rappresentare, attraverso la creazione di architetture temporanee, l’immagine dell’industria italiana che mette in mostra se stessa attraverso gli eventi espositivi. Dall’inizio della crisi sanitaria, tutti gli eventi fieristici e congressuali in programma nei prossimi mesi sono stati progressivamente soppressi o, nella migliore delle ipotesi, rinviati sine die. Il fatto è che questa situazione ha provocato lo stop totale e a tempo indeterminato di un settore produttivo – quello degli allestitori – che in Italia dà lavoro a circa 400 imprese specializzate che occupano direttamente più di 5.000 persone e attivano un indotto di oltre 120.000, con un volume d’affari annuo stimato in circa 2 miliardi di euro».

Di qui, il drammatico appello: «La situazione degli allestitori spontaneamente riunitisi nel gruppo social “Allestitori si Nasce”, nato per dar voce alle aziende di questo particolare settore in un momento drammatico per tutto il Paese. Le misure varate dal governo nel cosiddetto DL Rilancio sono insufficienti e, se non interverranno sostegni a fondo perduto, la maggior parte delle aziende non riaprirà più i battenti».