«Spiedone» sfida i mariuoli e il contagio: il commissario imbranato spopola in tv

VALENZANO - Il coronavirus non ha fermato il gradimento e il successo della fiction «Il Commissario Spiedone». La sitcom non è passata inosservata neanche oltre i confini italiani. Infatti, andrà a breve in onda anche sulle televisioni della Bulgaria, dell’Albania, della Bolivia e sarà disponibile sul catalogo Amazon Prime Video. Non male per l’attore valenzanese Matteo Pedone che registra ottimi ascolti in Sicilia, Puglia e in altre parti d’Italia.

Dopo la messa in onda sulla piattaforma Sky, canale Viva l’Italia Channel, Matrix Tv, Gold Tv, Lazio Tv, Calabria Tv, Antenna Sud e Canale 85, al momento è anche in onda su Video Regione, rete siciliana.

Il desiderio dell’artista e autore pugliese Pedone è quello di realizzare una seconda stagione e nuove puntate per accontentare i tantissimi fan che addirittura propongono casi da loro «scritti», al fine di vederli messi in scena dal commissario più imbranato d’Italia.

Spiedone è un commissario «fantozziano» alla ricerca del successo professionale con il vizio di accaparrarsi i meriti e la gloria dei casi risolti dai suoi collaboratori, risultando per lo più impacciato. Pedone è coadiuvato dall’aiuto regista Antonio De Ruvo, mentre il montaggio è di Armando Avolio.

Il Commissario Spiedone vanta di un cast di tutto rispetto. Oltre allo stesso Matteo Pedone, protagonista della serie, e alla nascente promessa Ludovica Pedone, figlia del regista, vi fanno parte attori del calibro di Maurizio Mattioli, Alvaro Vitali, Francesco Benigno, Totò Schillaci (l’ex calciatore protagonista del Mundial 1990), Gerardo Placido, Maurizio Nicolosi, Beppe Convertini, Rocco Pietrantonio, Stefania Corona, Valentina Magazzù, Giovanna De Crescenzo, Nico Maretti, Alessandro Calabrese, Niko Pandetta, Domenico Gennaro, Gigi Distaso, Gennaro De Santis, Celeste Bilanzuoli, Antonella Radicci, Alberto Molonia, Giuseppe Cascella, Alfredo Li Bassi, Umberto Sardella, Daniele Condotta, Maurizio Prollo, Francesco Mastrodomenico, Alexis Treep, Francesca Cirone, Antonello Ricci, Teodosio Barresi, Franco De Giglio, Lino e Tiz, Francesco Cippone, Sabino Matera, Cinzia Clemente, Gemma Magistro, Sergio Sisto, Gianluca Ciardo, Vito Giuss Potenza, Nick Radogna, Loredana Marino, Vincenzo Alighieri, Pino Aversa, Tommaso Marrocoli, Pinuccio Lovero, Mircea Moldavan, Paco Bucci, Paolo Di Noia, Erika De Vivo, Tindaro Calderoni, Cristian Petrillo, Pietro Genchi, Nicola Capozzi, Nicola Gravina, Nicola Di Canosa, Tommy De Ceglie, Giuseppe De Biase, Francesco Longo, Betty Pantaleo, Barbara Biasi, Marilena Vessio, Carmen Rosselli, Nino Spina, Ivana Fusco, Alessia Fusaro, Giuseppe Pignataro, Luigi Caccavo, Luigi Fracchiolla, Elisabetta Cannuli, Fabio Abate, Giulio Amendolagine, Lucia De Palma, Beppe Tatone, Angela Savino, Nicola Caldarulo, Chiara Sgherza e tanti altri.

Al momento, Pedone ha già in cantiere altri progetti, tra i quali un film per il cinema nel quale svestirà i panni del comico per vestire quelli del dramma a sfondo mafioso, con il titolo provvisorio «Lacrime di vendetta». Scritto sempre da Pedone, verrà girato tra Napoli, Bari, Catania e Palermo.