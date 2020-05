Stephenie Meyer: «Arriva il 'prequel' di Twilight»

Twilight, la saga romantica/fantasy vampiresca creata da Stephenie Meyer che ha debuttato in libreria 15 anni fa, diventando poi un fenomeno globale anche sul grande schermo con i film interpretati da Robert Pattinson (Edward Cullen) e Kristen Stewart (Bella Swan), sta per tornare. L’autrice ha annunciato in un breve video per il programma mattutino Good Morning America, l’uscita il 4 agosto negli Usa di un nuovo romanzo, che dovrebbe anche avere la funzione di prequel, Midnight Sun. Una notizia che ha scatenato un esercito di fans sui social, portando fra i trending topic in giro per il mondo, fra gli altri, #twilight #stepheniemeyer, #midnightsun, #robertpattinson.

«È un periodo folle e non ero sicura che fosse il momento giusto per far uscire il libro ma alcuni di voi stanno aspettando da così tanto tempo - spiega la scrittrice nel video - e non sembrava giusto farvi aspettare ancora».

Stephenie Meyer, che con la tetralogia di base di Twilight ha venduto nel mondo oltre 100 milioni di copie, stava lavorando al nuovo romanzo già nel 2008, ma si era fermata quando alcuni capitoli erano finiti illegalmente online. La scrittrice, classe 1973, aveva poi diffuso sul suo sito ufficiale, attraverso cui mantiene un contatto costante con i fans, un abbozzo del libro non completo (da lei definito, come ricorda Hollywood Reporter «un esercizio, finito fuori controllo, di sviluppo di un personaggio») e aveva più volte detto di non essere sicura di voler riprendere in mano la storia.

Stando alla scheda di Midnight Sun, con tanto di copertina, pubblicata dal sito Usa dell’editore Hachette, si conferma l’approccio alla nuova storia anticipato anni fa dell’autrice. Mentre nei quattro romanzi di fondazione della saga la voce del racconto era quella di Bella, in Midnight sun il punto di vista nel racconto che «prende una svolta decisamente più dark» è quello di Edward. «Incontrare l’affascinante e misteriosa Bella è l’evento più coinvolgente e snervante di cui ha avuto esperienza nella sua lunga vita di vampiro - si spiega -. Mentre conosciamo più dettagli avvincenti sul passato di Edward e sulla complessità dei suoi pensieri reconditi, comprendiamo il perché questa sia la sfida distintiva della sua vita».