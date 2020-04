Addio a Luis Sepulveda, lo scrittore cileno vittima del Coronavirus

Lo scrittore cileno Luis Sepulveda, residente in Spagna, è morto presso l’ospedale di Oviedo, dove era stato ricoverato a fine febbraio per il coronavirus. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa spagnola "Efe", citando fonti vicine all’autore. Sepulveda aveva 70 anni e viveva in Spagna dopo essere fuggito dal Cile negli anni della dittatura di Pinochet.