Al Bano in quarantena ammette in tv: «Chiuso in casa, per la prima volta ho paura»

«Sono settimane decisive per sconfiggere il coronavirus e l'unica arma che abbiamo è stare in casa. Un messaggio che non è chiaro, purtroppo, a molti italiani che ancora girano per strade e parchi, come ha ricordato Al Bano in TV. «Sono anch'io diventato paziente come tutti gli italiani, c'è qualche furbetto che invece non ha capito forse l'importanza del momento»

L'appello di Al Bano è di restare a casa e rispettare le regole: «Bisogna rispettare le regole che ci dettano quotidianamente perché siamo in una perfetta Terza Guerra Mondiale e il nemico è unico per tutti noi. Ho letto che ogni cento anni arriva un virus, bisogna stare attenti a questi periodi che arrivano e ci trovano sempre impreparati. Occorre riunirsi mentalmente per aggredire noi il virus e non l'opposto».

Il cantante sta trascorrendo la quarantena a Cellino San Marco, con la sua famiglia. «Per la prima volta nella mia vita ho un po' di paura non tanto per me, ma per i miei figli e per tutti» ammette Al Bano in un intervento in tv, a Mattino 5, il "leone di Cellino San Marco" ha ammesso di provare un po' di paura di fronte a questa situazione.