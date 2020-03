Morto Ulay, artista e performer compagno di Marina Abramovic

È morto all'età di 76 anni l'artista tedesco Ulay. La notizia arriva dalla stampa di Lubiana, città slovena dove l'artista viveva da più di dieci anni. Esponente della performing art, è celebre per il legame con Marina Abramovic, l'artista serba con cui ha condiviso dodici anni di amore e di sodalizio artistico dalla seconda metà degli anni Settanta. "È con grande tristezza che ho saputo della morte del mio amico ed ex partner Ulay. Era un artista e un essere umano eccezionale, ci mancherà profondamente. In questo giorno, è di conforto sapere che la sua arte e la sua eredità continueranno a vivere per sempre" scrive su Facebook Abramovic.