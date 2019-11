A 81 anni muore Terry O'Neill, «fotografo dei Beatles»

È morto Terry O’Neill, il fotografo britannico che divenne famoso negli anni ‘60 quando fotografò vip e celebrità della Swinging London. Aveva 81 anni. O’Neill si è spento sabato nella sua casa dopo una lunga malattia: soffriva di un tumore alla prostata. Rimangono celebri i suoi ritratti dei Beatles, dei Rolling Stones, di David Bowie, ma anche di Brigitte Bardot e Sean Connery per citarne alcuni. Del suo lavoro negli ultimi anni si ricordano le immagini di Amy Winehouse, Nicole Kidman,Nelson Mandela e della regina Elisabetta II.

Si era sposato per tre volte: la prima, nel 1963, con la modella Vera Day, con cui ebbe due figli; dal 1983 al 1987 fu sposato con l’attrice Faye Dunaway con cui ebbe un figlio, Liam, nato nel 1980; successivamente, il terzo matrimonio.

Proprio grazie al servizio fotografico realizzato in occasione del compleanno della regina Elisabetta, era stato nominato Commander of the Order of the British Empire.

Celebre la sua immagine dei Beatles, ritratti nel cortile degli studi di registrazione di Abbey Road, mentre stavano registrando il loro primo album, «Please Please Me».