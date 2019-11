Sanremo, Al Bano: «Amadeus mi vuole al festival con Romina»

«Sanremo? Non ho ancora deciso, domani ho un appuntamento con Amadeus per vedere di che si tratta, io non vorrei più andare in gara, mi piacerebbe fare l'ospite d’onore, o da solo o con Romina...». Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Al Bano ha spiegato così la sua possibile partecipazione al prossimo Festival.

«Mi hanno chiamato, e mi fa molto piacere che lo abbiano fatto. Onestamente hanno chiamato Al Bano e Romina Power. Io vado 'in rappresentanzà e poi riferirò a Romina di che si tratta», racconta e scherzando aggiunge: «Io avevo proposto Al Bano, con Romina Power e Loredana Lecciso. Ma la three voices non è contemplata»,

A Rai Radio1, poi, Al Bano ha rivelato di non esser più sulla 'lista nerà dell’Ucraina:"Ieri mi hanno cancellato dalla black list Ucraina, me lo ha comunicato ieri l’ambasciatore: ora sono sulla lista bianca. E dopo nemmeno un’ora da questa notizia, sono iniziate ad arrivarmi da lì le prime richieste di concerti».