Alessandro Borghese sul Gargano per 4 Ristoranti

Dopo l’esordio esotico ad Hong Kong, per la seconda tappa di Alessandro borghese 4 ristoranti, torna in Italia la produzione originale Sky realizzata Drymedia in onda domani su Sky. Destinazione del secondo episodio inedito del programma è il Gargano, un piccolo angolo di paradiso della Puglia. Il pesce qui è il principe della tavola, infatti non mancano mai seppie ripiene, riso patate cozze e grandi grigliate che sanno di mare. Tra questi sapori e profumi unici Borghese andrà alla ricerca del miglior ristorante di pesce della zona. In lizza per l'ambito titolo - nella puntata in onda domani, su Sky Uno e sempre disponibile on demand, visibile in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV - ci sono: Al Trabucco da Mimì, il Ristorante Eden, il Capriccio e il Camavitè. Il meccanismo della sfida, rimane invariato: i quattro ristoratori si sfidano a colpi di inviti a cena e, capeggiati da Alessandro Borghese, gli altri tre ristoratori avranno il compito di giudicare e votare con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio e conto del ristorante che li ospita. Oltre al titolo di miglior ristorante, il vincitore di ogni puntata si aggiudicherà anche un contributo economico da investire nella propria attività. Lo Chef Borghese, come di consueto, inizierà ogni cena con l'ispezione della cucina del ristorante ospite.

Durante la serata, anche il personale di sala verrà messo alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Alessandro, avendo a disposizione un bonus di 5 punti, con il suo voto potrà confermare o ribaltare il risultato dell’intera classifica, rendendo così la sfida ancora più avvincente e imprevedibile. Dopo la tappa pugliese il viaggio di Alessandro Borghese alla ricerca dei migliori ristornati d’Italia prosegue in alcuni dei luoghi più belli della Penisola: dall’Isola d’Elba a Palermo da Firenze alla Franciacorta fino alla Riviera di Ulisse, la zona che si estende lungo la costa del golfo di Gaeta. Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso un «bollino» 4 Ristoranti esposto all’esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi. Scritto da Alessandro Borghese, Francesca Capua, Monia Palazzo. La regia è di Gianni Monfredini