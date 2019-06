Vasco Rossi: la SIAE gli dà riconoscimento per 40 anni di Albachiara

Il 7 agosto del 1979 Vasco Rossi depositava alla Siae «Albachiara» , diventata un cult, ma anche il simbolo di un nuovo modo di raccontare storie in musica. Quarant'anni dopo la società degli autori e degli editori gli ha voluto rendere omaggio facendo riprodurre il primo bollettino depositato dal cantautore di Zocca con la sua firma e le sue note. La consegna ieri sera a San Siro, poco prima dell’inizio del concerto, come sempre sold out: con il Blasco c'erano il dg Siae Gaetano Blandini e l’Ad di Warner Chappell Roberto Razzini: "Un omaggio a nome di tutti i nostri associati che non sono tutti Vasco Rossi, ma vivono di musica.- gli ha detto Blandini- Come dice un tuo collega autorevole, Ennio Morricone, per fare bene il vostro mestiere bisogna avere talento, durata e passione e tu hai tutto questo». Sorridente anche l’ad di Warner che è l'editore di Albachiara: «ci sembrava giusto omaggiarti per questo grande successo che hai regalato a tutti noi». Grandi occhiali da vista e cappelletto come al solito con la visiera al contrario, Vasco Rossi ha accettato non senza un pizzico di sorpresa: «Beh, è splendido», ha commentato, prima di posare per una foto ricordo.