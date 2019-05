Chef Giuseppe Segreto

Sono Giuseppe Segreto, ho 30 anni e dal 2013 affianco lo chef Nicola Morea presso la Tenuta la Cavallerizza di Gravina in Puglia.

Con umiltà e grande passione lavoro quotidianamente per portare avanti la mia personale idea di cucina, che fa della qualità, della conoscenza e del rispetto delle materie prime il suo punto forte.

La grande tradizione culinaria murgiana e l'amore profondo verso questo territorio sono la più grande ispirazione per i miei piatti.

Questa ricetta racchiude in sè alcuni degli elementi più emblematici della mia terra e nasce come celebrazione dei sapori autentici che solo una terra aspra e dolce come la Murgia sa donare.