Calcio, Bari e il «San Nicola»: marcia al rallentatore

BARI - La più amata della B dai tifosi non riesce a sconfiggere il sortilegio della «casa» stregata. Comincia ad essere davvero un mistero la crisi di risultati del Bari al «San Nicola». I numeri certificano che i biancorossi nello stadio amico proprio non riescono a decollare. Sei gare interne, sette punti conquistati: una media che varrebbe una salvezza striminzita. Non a caso, i Galletti sarebbero quartultimi nella classifica relativa al rendimento casalingo: peggio, si sono comportati soltanto Benevento (sei punti in sette incontri), Perugia (quattro in sei match) e Venezia (uno in sette).

UNA SOLA GIOIA, TANTI AFFANNI - Il Bari ha vinto una sola volta in casa, come Genoa, Benevento e Perugia: soltanto il Venezia non ha mai assaporato una gioia davanti ai suoi tifosi. Arduo trovare una motivazione univoca. Il calendario interno della formazione di Mignani è stato piuttosto eterogeneo: sono arrivate tre compagini che occupano la zona playoff (la Ternana quinta che precede Di Cesare e compagni di una lunghezza, nonché il Brescia ed il Sudtirol che seguono i pugliesi ad un solo punto), l’Ascoli nono (ma a soli due gradini dai biancorossi), quindi Spal e Palermo che, a quota 15, sono nel limbo della B. Eppure, al di là della formazione affrontata, gli stenti sono stati simili. Ad eccezione dell’abbuffata per 6-2 contro le Rondinelle, i Galletti hanno alternato frangenti in cui hanno mostrato impeto e gioco, ad altri in cui hanno lasciato ampia iniziativa agli avversari. Un dato è eloquente forse più di altri. Su sei occasioni, in ben tre il Bari è passato in svantaggio: è accaduto contro il Palermo, con l’Ascoli e con il Sudtirol. L’aspetto confortante è che in due circostanze (con siciliani ed altoatesini) è arrivata la reazione che ha condotto al pari, accampando persino rimpianti per non aver completato il ribaltone. Tuttavia, se ogni sfida tra le mura amiche parte ad handicap, diventa difficile conquistare l’intera posta.

TROPPE RETI SUBITE - L’altro aspetto da correggere riguarda i gol incassati in casa. Nove in sette partite: un’enormità. Anche in questo caso, a comportarsi peggio sono state soltanto il Perugia (10) ed il Venezia (14). Addirittura in quattro circostanze, il Bari ha subito due reti nello stesso match. E se contro il Brescia è stato un dazio indolore, ben più pesante è stato il conto con Spal (2-2), Ascoli (0-2) e Sudtirol (ancora 2-2). Facile immaginare che, caricarsi sul groppone simili fardelli, complichi maledettamente la strada verso il successo. Soprattutto perché si consente agli avversari, magari già impostato con un atteggiamento prudente, di chiudersi ulteriormente a protezione di un vantaggio acquisito portando i match su binari poco congeniali alle caratteristiche del gruppo di Mignani che, invece, offre il suo volto migliore quando può sfruttare gli spazi. In tale contesto, è stato realizzato appena un clean sheet, nello 0-0 con la Ternana: altro particolare su cui occorre intervenire.

GOL NUOVI L’altra faccia della medaglia è che quantomeno al San Nicola cominciano a segnare nuovi interpreti. Se in trasferta non si prescinde dal trittico Cheddira-Antenucci- Folorunsho, l’astronave di Renzo Piano accoglie altri protagonisti. Contro il Brescia era toccato a Bellomo e Scheidler, sabato scorso con il Sudtirol si sono sbloccati Di Cesare e Salcedo. Il capitano ha portato in dote la prima marcatura proveniente dalla difesa, mentre il 20enne ligure ha ricordato quanto siano fondamentali i sigilli delle punte che inevitabilmente si alterneranno ai titolari. In effetti, la produzione offensiva al «San Nicola» è inappuntabile: 11 gol all’attivo, soltanto la Reggina (17) ed il Parma (13, ma con una gara in più) vantano un attacco interno migliore. Ma mentre ducali (16 punti in casa) e calabresi (15) hanno capitalizzato le rispettive prodezze, quelle del Bari hanno portato poco in cassa.

PUBBLICO RECORD - Il quadro mal si concilia con il sostegno da cartolina dei tifosi. Basti pensare che i 18.493 spettatori di sabato scorso rappresentano il penultimo dato di affluenza stagionale in un contesto che è sceso solo due volte sotto le 20mila presenze e in ben tre circostanze ha superato le 30mila, con il fiore all’occhiello dei 38mila di Bari-Ternana che costituiscono il record assoluto di affluenza della B. Con 166.291 spettatori complessivi in sei turni casalinghi, il Bari è di gran lunga la squadra più seguita dal vivo in cadetteria e, allargando lo sguardo alla A, sarebbe preceduta soltanto da Milan, Inter, Roma, Lazio, Napoli, Juventus e Fiorentina. Un patrimonio di passione da top team assoluto. Ma per tenerselo stretto, bisognerà alzare il passo al «San Nicola». Senza indugi.